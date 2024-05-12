Москва, 12 мая, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Новую систему высшего образования с 2026 года внедрят в более чем тысячи вузов России, заявил исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Чернышенко.

(сс) nikolayhg

«Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более 4 тысяч студентов», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что полномасштабное внедрение программы планируется в более чем тысячи вузах страны с 2026 года.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая президент России Владимир Путин своим указом дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.

Согласно проекту, в некоторых университетах страны введут базовое высшее и специализированное высшее образование. Таким образом, для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для магистратуры — от одного года до трёх лет.

Отмечается, что для студентов всех уровней в новой системе сохранятся прежние гарантии и обязанности.

Указом уточнялось, что трехступенчатую систему протестируют в шести российских вузах: в МАИ, МИСиСе, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

11 августа, российским студентам, принявшим участие в специальной военной операции на Украине, разрешат переводиться на бюджетную форму обучения даже при отсутствии вакантных мест. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В соответствии с документом, для обеспечения студентов местами их будут переводить с одной специальности, направления подготовки или укрупнённой группы профессий на другую, то есть студент получит бюджетное место, несмотря на выбранное направление обучения.