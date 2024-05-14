Москва, 14 мая, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов 14 мая заявил на пленарном заседании Совфеда, что в стране не идёт речи о мобилизации. При этом важным остаётся вопрос комплектования Вооруженных сил.

РИА Новости / Александр Вильф

«Речь идёт о комплектовании Вооруженных сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идёт о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», — сказал Белоусов.

Он пояснил, что нужны плановые меры, и процесс уже запустили. Это и призыв, и контрактование, что особенно важно.

Выступая в Совфеде, Белоусов назвал приоритетной задачей Минобороны обеспечение российских военных в зоне СВО современными техникой и вооружением. Поставка боеприпасов, ракет, дронов, средств радиоэлектронной борьбы — самый насущный вопрос.

Кандидат в министры обороны заявил, что Вооружённым силам России в зоне спецоперации нужно действовать на опережение. Это касается и новых методов боевых действий, и сферы применения технологий.

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности и. о. министра обороны. Глава государства назначил бывшего главы Минобороны на пост секретаря Совбеза. Путин предложил назначить Белоусова, занимавшего пост первого вице-премьера, руководителем военного ведомства.

Кандидат на должность главы Минобороны 13 мая выступил в комитете Совфеда по обороне и безопасности, отметив, что сегодня денежное довольствие военнослужащих находится на хорошем уровне, однако Минобороны есть над чем работать.