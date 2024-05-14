Москва, 14 мая, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Российской армии нужно упреждать ВСУ в сфере применения технологий и отрабатывать новые методы боевых действий. Об этом 14 мая заявил кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Андрей Белоусов

«Противник быстро учится. Ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно. Нам нужно не просто учиться следовать, нужно упреждать противника», — сказал он.

Также он подчеркнул, что необходимо обобщать опыт применения новых технологий и отрабатывать новые методы ведения боевых действий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888808" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая президент Владимир Путин указом освободил Сергея Шойгу от должности исполняющего обязанности министра обороны и назначил на пост секретаря Совбеза России.

На место главы Минобороны глава государства предложил назначить Белоусова, занимавшего ранее пост первого вице-премьера.

13 мая в ходе консультаций в Совете Федерации Белоусов заявил, что Министерству обороны необходимо работать над социальным обеспечением участников специальной военной операции и их лечением. Кроме того, он отметил, что нужно заняться ситуацией с избыточной бюрократией и бумажной волокитой, связанной с подтверждением льгот военных. Это должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия.