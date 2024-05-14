Москва, 14 мая, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов обозначил приоритетные задачи оборонного ведомства. На пленарном заседании Совета Федерации 14 мая он заявил, что уже начал знакомиться с делами в министерстве. По его словам, там все вопросы первоочередные.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Андрей Белоусов

В числе таких он назвал обеспечение военнослужащих современными вооружением и техникой в зоне специальной военной операции.

«Идёт специальная военная операция, все насущные вопросы связаны с этим. Прежде всего, речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечением поставок самой современной военной и специальной техники», — сказал он.

Белоусов также отметил, что самый насущный вопрос сейчас — поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы войскам, находящимся в зоне спецоперации.

«Я полностью осознаю свою ответственность. Перед страной, перед российский народом, перед президентом Российской Федерации — в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, и, если потребуется, жизнь, для решения поставленных задач», ― подчеркнул кандидат.

Он добавил, что под руководством бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу в стране создали современную систему Вооружённых сил.

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Как сообщало ИА Регнум, после инаугурации президента Владимира Путина 7 мая председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий. По поручению главы государства, кабмин продолжил исполнять обязанности до формирования нового правительства.

В Кремле 12 мая сообщили, что указом президента Сергея Шойгу освободили от должности исполняющего обязанности министра обороны и назначили на пост секретаря Совбеза России. В свою очередь Совету Федерации Путин предложил назначить министром обороны Белоусова, занимавшего пост первого вице-премьера.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Минобороны должно реагировать на передовые идеи, а у Белоусова есть опыт успешного руководства Минэкономразвития и работы на должности помощника президента по экономическим вопросам.

Белоусов 13 мая выступил в комитете Совфеда по обороне и безопасности. Он заявил, что Министерству обороны есть над чем работать. Так, по его словам, необходимо решить проблему с обеспечением участников СВО жильём, решить проблему выплат гражданского персонала в воинских частях, а также отказаться от избыточной бюрократии, связанной с подтверждением льгот военным.