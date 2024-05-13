Москва, 13 мая, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Кандидат на должность главы Минобороны РФ Андрей Белоусов 13 мая выступил в комитете Совфеда по обороне и безопасности.

Kremlin.ru

Он заявил, что денежное довольствие военнослужащих сегодня находится на хорошем уровне. Участники СВО получают минимум 200 тысяч рублей. При этом Министерству обороны есть над чем работать.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888585" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Белоусов призвал решить проблему с обеспечением военнослужащих жильём

Необходимо решить проблему с обеспечением участников СВО жильём, а также проблему выплат гражданского персонала в воинских частях, отметил Белоусов.

Необходимо отказаться от избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военным. Эти вопросы нужно решать в рамках системы электронного взаимодействия, отметил кандидат на пост министра обороны России.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. В этот же день председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом. Правительство, по поручению президента, продолжило исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 мая сообщил, что глава государства своим указом освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны. Его назначили на пост секретаря Совбеза России.

Позже стало известно, что Путин предложил Совфеду назначить Белоусова, занимавшего пост первого вице-премьера, министром обороны страны.