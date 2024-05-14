* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 мая, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Верховный суд России отказался изменить срок заключения публицисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), осуждённому за госизмену, распространение фейков о российской армии и сотрудничество с нежелательной организацией. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Максим Григорьев/ТАСС Владимир Кара-Мурза (включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов)

Суд признал законным 25-летий приговор, вынесенный публицисту в апреле 2023 года, отклонив кассационную жалобу защиты.

Как сообщало ИА Регнум, Владимира Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года, в том же месяце Минюст России включил его в список иноагентов. В апреле 2023 года его признали виновным в государственной измене, участии в деятельности нежелательной в России организации и в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России. Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тыс. рублей.

По данным следствия, Кара-Мурза, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), на протяжении нескольких лет оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО, направленной против безопасности России. За услуги он получал 30 тыс. долларов в месяц. Вину подсудимый не признал.

В мае 2023 года власти Великобритании ввели санкции против пятерых граждан России, имеющих отношение к приговору Кара-Мурзе, — судьи Елены Ленской, двоих следователей и двоих сотрудников ФСБ. В посольстве России в Великобритании назвали эти санкции незаконными и юридически ничтожными.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 31 июля 2023 года отклонил жалобу на приговор Кара-Мурзе. Судебная коллегия оставила приговор Мосгорсуда без изменения.

К освобождению Кара-Мурзы призывали, в частности, британский премьер Риши Сунак и глава МИД страны Дэвид Кэмерон. В начале марта 2024 года Кэмерон потребовал, чтобы публициста освободили из колонии для срочного лечения.