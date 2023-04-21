* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Лондон, 21 апреля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Введённые властями Великобритании из-за приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) санкции против пяти граждан России являются незаконными и юридически ничтожными. Об этом 21 апреля говорится в комментарии российского посольства в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Российские дипломаты, слова которых приводит ТАСС, назвали возмутительным очередной недружественный антироссийский шаг британской стороны — введение 21 апреля санкций в отношении пяти россиян в связи с приговором названному публицисту.

Они уточнили, что считают эту показную акцию продолжением грубых и абсолютно неприемлемых попыток вмешательства Лондона в работу российского правосудия, чтобы оказать влияние на уже принятое судебными органами решение.

«Подчёркиваем незаконный и юридически ничтожный характер введённых Соединённым Королевством в одностороннем порядке «санкций», противоречащих основам международного права», — отмечается в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британские власти ввели санкции против пятерых граждан России в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе. В это число попали судья Елена Ленская, двое следователей по делу публициста, а также двое сотрудников ФСБ.