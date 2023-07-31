* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 31 июля, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), сообщили в суде 31 июля.

Алексей Никольский/РИА Новости Кара-Мурза

«Судебная коллегия оставила приговор Мосгорсуда без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — цитирует сообщение суда РИА Новости.

Кара-Мурза был ранее признан виновным в государственной измене, участии в деятельности нежелательной в России организации и в распространении недостоверной информации о деятельности Вооружённых сил России. Он был приговорён к 25 годам колонии строго режима и штрафу в 400 тысяч рублей.

На оглашение приговора Кара-Мурзе в апреле 2018 года прибыли несколько иностранных дипломатов, включая послов США и Великобритании, которые выступили с публичными заявлениями в поддержку осуждённого. Дипломаты были вызваны в МИД России, где им напомнили о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и сообщили, что при злоупотреблении своим статусом западные дипломаты покинут Москву досрочно.

Позднее власти Великобритании ввели санкции против пятерых граждан России, имеющих отношение к приговору Кара-Мурзе — судьи Елены Ленской, двоих следователей и двоих сотрудников ФСБ. Такого рода ограничения незаконны и юридически ничтожны, отметили в посольстве России в Лондоне.