* Кара-Мурзе — запрещённая в России организация

Лондон, 31 июля, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Власти Великобритании расширили санкции против России, введя ограничения в отношении ещё шести физических лиц, сообщили в пресс-службе правительства страны 31 июля.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Кара-Мурза

Граждане, в отношении которых введены санкции, имеют отношение к приговору Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), сказано в сообщении.

Ограничения введены в отношении прокуроров Бориса Локтионова и Анны Потычко, судей Виталия Белицкого, Екатерины Дорохиной и Натальи Дударь, а также судебного эксперта Данилы Михеева. Им запрещён въезд на территорию Великобритании, а их активы в этой стране, если таковые существуют, будут заморожены.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Кара-Мурза в апреле 2023 года был признан виновным в государственной измене, участии в деятельности нежелательной в России организации и в распространении недостоверной информации о российской армии. Он был приговорён к 25 годам колонии строго режима и штрафу в 400 тысяч рублей.

На оглашение приговора Кара-Мурзе в апреле 2018 года прибыли несколько иностранных дипломатов, включая посла Великобритании, которые выступили с публичными заявлениями в поддержку осуждённого. Дипломаты были вызваны в МИД РФ, им напомнили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России и сообщили, что при дальнейших злоупотреблении своим статусом западные дипломаты могут покинуть Москву досрочно.

В мае 2023 года власти Великобритании ввели санкции против пятерых граждан России, имеющих отношение к приговору Кара-Мурзе — судьи Елены Ленской, двоих следователей и двоих сотрудников ФСБ. В посольстве России в Великобритании назвали эти санкции незаконными и юридически ничтожными.