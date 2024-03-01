* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Лондон, 2 марта, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон потребовал освободить из тюрьмы с целью пройти срочное лечение публициста Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Дипломат выступил с соответствующим заявлением после встречи в Лондоне с супругой и матерью заключённого, имеющего российское и британское гражданство.

Gov.uk Дэвид Кэмерон

«Кара-Мурза должен быть освобождён на гуманитарных основаниях для срочного лечения», — утверждает Кэмерон.

Министр добавил, что условия содержания в омской колонии создают угрозу жизни публициста, здоровье которого ухудшается.

По словам главы МИД, Великобритания не потерпит такого обращения с одним из своих граждан. Лондон поднимет вопрос о судьбе публициста на международной арене, «прибегая к дипломатическому вмешательству на самом высоком уровне и финансовым санкциям», добавил Кэмерон. Также он назвал сфабрикованными обвинения в адрес Кара-Мурзы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля 2023 года суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене и распространении фейков про российскую армию. Также судья назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей и запретил заниматься журналистской деятельностью сроком на семь лет.

По данным следствия, Кара-Мурза, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), на протяжении нескольких лет оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО, которая расценивается как направленная против безопасности России. За услуги он получал 30 тысяч долларов в месяц.