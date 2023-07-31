* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Лондон, 31 июля, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал освободить признанного в России виновным в госизмене публициста Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости Владимир Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Это продиктованное отчаянием и ни на чём не основанное решение. Отказ удовлетворить жалобу Кара-Мурзы ничем нельзя оправдать. Он должен быть немедленно освобождён», — говорится в публикации Сунака.

Соединённое Королевство поддерживает публициста и его семью, добавил британский премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Владимиру Кара-Мурзе.

В апреле 2023 года Кара-Мурза был признан виновным в государственной измене, участии в деятельности нежелательной в России организации и в распространении недостоверной информации о российской армии. Его приговорили к 25 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тыс. рублей.

В мае 2023 года власти Великобритании ввели санкции против пятерых граждан России, имеющих отношение к приговору Кара-Мурзе, — судьи Елены Ленской, двоих следователей и двоих сотрудников ФСБ. В посольстве России в Великобритании назвали эти санкции незаконными и юридически ничтожными.