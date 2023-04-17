* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 апреля, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Суд 17 апреля приговорил Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима. Журналист обвиняется в госизмене и распространении фейков про российскую армию.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Помимо длительного тюремного заключения Московский городской суд назначил Кара-Мурзе по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России, руководстве нежелательной организацией и государственной измене штраф в размере 400 тысяч рублей, а также запретил заниматься журналистской деятельностью сроком на семь лет, сообщили «Известия».

По данным следствия, он, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), на протяжении нескольких лет оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО, которая расценивается как направленная против безопасности России. За услуги он получал 30 тысяч долларов в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Басманный суд Москвы продлил арест журналисту Владимиру Кара-Мурзе по делу о распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Следствие тогда инкриминировало журналисту безосновательное обвинение в адрес Вооружённых сил в использовании запрещённых средств и методов ведения войны на Украине.

Слушания проходят в закрытом режиме. Кара-Мурза свою вину не признал. Его адвокаты просили суд о полном оправдании.