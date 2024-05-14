Москва, 14 мая, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военных в регионе.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Представитель Кремля напомнил, что администрация президента эту тему не комментирует.

«Ход специальной военной операции мы не комментируем, не будем этого делать и сейчас», ― заявил 14 мая на брифинге Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России за сутки существенно продвинулись в Харьковской области, освободив Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью. На следующей же день российские военные продвинулись в глубь обороны ВСУ и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Только за два дня на этом направлении украинские войска потеряли до 270 человек личного состава, два танка, три боевые бронированные машины, три боевые машины РСЗО и три гаубицы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий.

Генштаб ВСУ 12 мая признал сложной обстановку в Харьковской области для украинской армии. Командование сообщило, что российские войска добились тактических успехов, обстановка развивается динамично.

Корреспондент Ник Пэтон Уолш в статье для американского телеканала CNN заявил, что ситуация для украинской армии в зоне СВО продолжает ухудшаться, а российские войска осуществляют успешное продвижение сразу на нескольких направлениях.