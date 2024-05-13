Вашингтон, 14 мая, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Ситуация для украинской армии в зоне специальной военной операции (СВО) продолжает ухудшаться, а российские войска осуществляют успешное продвижение сразу на нескольких направлениях. Об этом 13 мая написал корреспондент Ник Пэтон Уолш в статье для американского телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В публикации отмечается, что Киев признаёт успехи Москвы и своё тяжёлое положение. Автор статьи утверждает, что Вооружённые силы России демонстрируют активность, не похожую ни на что, наблюдалось с марта 2022 года.

Журналист назвал происходящее в зоне СВО ночным кошмаром для киевского режима. По их оценкам, в случае дальнейшего отступления ВСУ украинская сторона потеряет часть территорий ДНР, которую пока контролирует.

Кроме того, российские войска успешно продвигаются на харьковском направлении, что, по мнению Уолша, должно стать поводом для наибольшего беспокойства Киева. Ещё одной проблемой для Украины, как подчёркивает корреспондент, является меняющееся отношение её союзников к ходу конфликта.

Он пояснил, что большинство стран уже устало от украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и призвал украинские власти обратиться к странам-партнёрам с просьбой ввести войска в зону СВО на фоне продвижения российских сил в Харьковской области. Он уточнил, что добавил, что попросил главу киевского режима Владимира Зеленского поручить внести это предложение на заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В свою очередь экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что страны НАТО не понимают, как надо реагировать и что им необходимо предпринять из-за наступления российских сил под Харьковом. Он добавил, что даже если бы войска Североатлантического альянса оказались в зоне СВО, то они не смогли бы продержаться там из-за отсутствия логистики.

Начальник генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что украинское командование направило в Харьковскую область резервы в связи с продвижением российской армии на указанном направлении.