Харьков, Украина, 13 мая, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Для украинских войск на харьковском направлении сложилась сложная обстановка — российские войска добились тактических успехов, признали в генштабе ВСУ.

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«На харьковском направлении оперативная обстановка остаётся сложной и динамично развивается… В настоящее время противник имеет тактический успех», — указали в Telegram-канале генштаба.

Атака со стороны российской армии продолжается. На фоне этого ВСУ продолжают развертывать резервы «для стабилизации ситуации», пояснили в руководстве украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая глава киевского режима Владимир Зеленский также признал наступление ВС России в Харьковской области. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий. Бои на значительной части пограничной территории Украины продолжаются, добавил Зеленский.

Британский эксперт Александр Меркурис обратил внимание на депрессивное состояние украинского лидера, которого огорчили новости о наступлении Вооружённых сил России в Харьковской области. Однако Зеленскому некого винить в происходящем, кроме себя и руководства Главного управления разведки минобороны Украины, где и санкционировали удары по Белгороду.

Под натиском российских войск ВСУ отступают в Харьковской области, отмечал 11 мая глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.