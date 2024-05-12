Москва, 12 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Группировка войск ВС РФ «Север» в минувшие сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ и освободила четыре населённых пункта в Харьковской области, сообщило Министерство обороны 12 мая.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска нанесли поражения живой силе и технике противника, на данном направлении ВСУ в минувшие сутки потеряли до 100 военных и несколько единиц вооружения и военной техники, включая два танка, три гаубицы, три боевые машины реактивной системы залпового огня, сказал Конашенков.

Также 12 мая Минобороны сообщило об уничтожении четырёх вертолётов Ми-24 и поражении вертолёта Ми-8 противника. Средства ПВО в минувшие сутки сбили самолёт МиГ-29, перехватили 36 беспилотников ВСУ и восемь ракет тактического комплекса «Точка-У». Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Конашенков сообщил, что подразделения войск группировки ВС РФ «Север» в минувшие сутки освободили пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью.

Опрошенные ИА Регнум эксперты связали действия ВС РФ с намерением воплотить призыв президента Владимира Путина о создании на контролируемой киевским режимом территории санитарной зоны для предотвращения атак на российские города. Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить граждан от обстрелов и действий диверсионных групп противника, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.