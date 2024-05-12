Харьков, Украина, 12 мая, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём вечернем обращении в соцсетях назвал чрезвычайно сложной ситуацию под Волчанском в Харьковской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«В окрестностях города Волчанская ситуация чрезвычайно сложная — город под постоянным российским огнём, и продолжаются контрударные действия наших военных», — сказал он.

В этот же день главком украинской армии Александр Сырский написал в своём Telegram-канале-канале, что для Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области сложилась обострённая ситуация. Он добавил, что ВС РФ продолжают наступать на этом направлении.

Как передавало ИА Регнум, российские войска начали наступление на Харьков. В Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться на этом направлении и предпримет дальнейшие шаги, заявил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 мая сообщил, группировка войск ВС РФ «Север» в минувшие сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ и освободила четыре населённых пункта в Харьковской области.

Опрошенные ИА Регнум эксперты связали действия ВС РФ с намерением воплотить призыв президента Владимира Путина о создании на контролируемой киевским режимом территории санитарной зоны для предотвращения атак на российские города.

Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить граждан от обстрелов и действий диверсионных групп противника, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.