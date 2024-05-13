Вашингтон, 13 мая, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит смысла в восстановлении Украины в случае её поражения в конфликте с Россией. С таким утверждением он выступил на молодёжном саммите Североатлантического альянса.

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«Что касается восстановления Украины после военных действий, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если страна не победит, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», — отметил генсек НАТО.

По его словам, сейчас главной задачей являются регулярные поставки оружия Киевскому режиму. Также НАТО готово «сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности» на Украине. А в будущем — помочь стране стать членом альянса, добавил генсек.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая Столтенберг заявил, что НАТО не намерено напрямую участвовать в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что альянс предоставляет лишь боеприпасы и наступательную артиллерию в целях недопущения выхода конфликта за пределы страны.

10 мая стало известно, что Запад выделил Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. В него вошли ракеты Patriot, боевые машины пехоты Bradley и другое оружие.

Ранее, комментируя, новый закон о мобилизации на Украине, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвал действия Киева и поддержку Запада «войной до последнего украинца». Он отметил, что выделение киевскому режиму дополнительных средств не повлияет на ход специальной военной операции.

Украина же испытывает серьёзные финансовые проблемы. Так, госдолг республики в марте вырос на 5% и превысил 151 млрд долларов. Как заявил ИА Регнум политолог Сергей Фёдоров, страна фактически является банкротом и существует за счёт поддержки западных государств. Для восстановления экономики потребуется длительное время.

Кредиторы, которые выдавали субсидии и займы, потихоньку начали требовать назад деньги. Так 5 мая стало известно, что группа иностранных держателей украинских облигаций планирует добиваться от Киева возобновления выплат процентов по долгу уже в 2025 году.