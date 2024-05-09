Вашингтон, 9 мая, 2024, 09:39 — ИА Регнум. У НАТО нет намерения быть напрямую вовлечённым в конфликт на Украине, альянс не направит туда свои войска, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Global look Press/ Soeren Stache/dpa

«НАТО не намерено напрямую участвовать в конфликте», — заявил Стортенберг в интервью итальянской газете Repubblica.

По его словам, перед НАТО стоят две основные задачи: поддержать Украину и не допустить распространения конфликта за пределы этой страны.

«Президент (России Владимир) Путин не верил, что мы окажем такую большую помощь (главе киевского режима Владимиру) Зеленскому, но в то же время мы также прояснили, что не будем отправлять войска. Украина их у нас не просила, они у нас просят поддержку, боеприпасы и наступательную артиллерию», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе. В середине марта французский лидер снова заявлял, что страна готова к отправке войск в зону украинского конфликта, если ситуация для Киева ухудшится.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

Глава государства неоднократно отмечал, что Россия готова вести переговоры по Украине. Он подчёркивал, что они должны учитывать реальные обстоятельства, и нельзя в этом вопросе опираться на пожелания, появившиеся после употребления некоторыми психотропных средств.