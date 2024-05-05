Вашингтон, 5 мая, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Группа иностранных держателей украинских облигаций, включая BlackRock, намерена добиваться от Киева возобновления выплат процентов по долгу уже в 2025 году, сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Кредиторы заявляли, что Киев может подождать с выплатой долгов. Теперь их терпение начинает иссякать», — заявил репортёр Александр Саиди.

Держатели еврооблигаций рассчитывают получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат.

Группа компаний, владеющая еврооблигациями Украины на сумму $20 млрд, сформовала комитет и наняла юристов для обсуждения ситуации с Киевом. По их замыслу, Украина, начавшая получать помощь от США на $60,6 млрд, могла бы заключить сделку с возобновлением выплат в обмен на прощение значительной части непогашенного долга.

Как сообщил репортёр, кредиторы теперь рассчитывают на конструктивное взаимодействие с Киевом по этому вопросу. При этом США и их союзники опасаются, что деньги налогоплательщиков теперь окажутся в руках держателей облигаций раньше них. Эти страны объявили долговые каникулы для Украины по собственным кредитам в размере $4 млрд до 2027 года.

В материале также сообщается, что Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся долговые каникулы. Такой вариант подпортит репутацию Киева перед инвесторами, отметил автор.

Как сообщало ИА Регнум 30 апреля, государственный долг Украины за месяц увеличился на 5% и превысил $151 млрд.

Американский сенатор Линдси Грэм (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) 19 марта этого года поддержал предложение оказывать помощь Украине на условиях беспроцентного кредита.

В феврале журналист Такер Карлсон назвал мошенничеством оказание военной помощи Киеву, так как Украина никогда не вернёт этих денег. На Украине при этом посчитали оскорбительным предложение получать военную помощь в виде кредитов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года заявил, что страны, которые будут в этом участвовать, только растратят ресурсы.