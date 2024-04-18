Москва, 18 апреля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Киев толкают на войну до последнего украинца с выгодой для Вашингтона, заявил на брифинге 18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ximena Borrazas/Global Look Press

«Украина должна воевать до последнего украинца, ещё её обкладывают долгами», — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что в силу внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные модальности, чтобы оказывать помощь Украине. В оказании этой помощи де-факто речь идёт о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего гражданина с обеспечиванием гарантированной прибыли для США.

Он добавил, что американцы себя не забывают. В этой связи любая помощь прежде всего обеспечивает ситуацию, когда очень значимая часть выделяемых средств остается в ВПК США, потом выплачивается в виде налогов американскому государству.

Песков подчеркнул, что выделение киевскому режиму дополнительных средств не повлияет на ход СВО, все специалисты невооруженным глазом фиксируют ситуацию на фронте, которая далеко неблагоприятна для Украины.

Ранее палата представителей конгресса США представила законопроект о новом пакете помощи союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет помощи разделили на три части. Украине конгрессмены предложили выделить $61 млрд и ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км. Голосование может состояться 20 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Документ поддержали 59 сенаторов при необходимом минимуме в 50 голосов. Из $95 млрд Украине предполагают выделить $60 млрд.

Член Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила в апреле, что Вашингтон ежемесячно выделяет Киеву миллиард долларов для поддержания деятельности правительства, а также помогает выплачивать пенсии. При этом конгрессвумен назвала нелепыми слова о возвращении Киевом денег Вашингтону.

Президент Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что украинские власти ежемесячно получают от США и Евросоюза $4–5 млрд. На заседании Совета Безопасности ООН глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет мира для Украины.