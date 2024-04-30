Киев, 30 апреля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Государственный долг Украины в марте вырос на 5% (7,4 млрд долларов) и на конец месяца достиг 151,1 млрд долларов. Об этом 30 апреля сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Он пояснил, что на увеличение госдолга повлияли, прежде всего, рекордные объёмы привлечения внешнего финансирования бюджета в форме льготных кредитов ― 4,84 млрд долларов от ЕС, 0,88 млрд долларов от МВФ, 1,47 млрд ― от Канады, 1,41 млрд ― от Японии, 0,52 млрд ― от Великобритании.

«По данным министерства финансов, на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг составлял 5 924,3 млрд гривен или 151,1 млрд долларов в валютном эквиваленте», ― написал парламентарий в Telegram-канале.

Гетманцев уточнил, что всего с начала спецоперации государственный долг страны в гривнах увеличился почти в 2,2 раза (+3,19 трлн), в валютном эквиваленте ― на 62% (+57,7 млрд долларов).

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года размер госдолга Украины достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). По итогам 2023 года Международный валютный фонд соотношение госдолга к ВВП Украины прогнозировал на уровне 98%.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев в 2024 году рассчитывает получить от Вашингтона от 12 до 14 млрд долларов на финансирование государственного бюджета. По его словам, в 2023 году внешнее финансирование бюджета составило 42 млрд долларов, из этих средств 35 млрд направили на покрытие дефицита платёжного баланса, остальные средства пошли на увеличение резервов и выплату долгов.

В марте международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины с негативным прогнозом в иностранной валюте с «CCC» до «СС». При этом краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне «C». В национальной валюте оба рейтинга сохранили: долгосрочный на отметке «CCC+» (прогноз стабильный), краткосрочный также на уровне «C».