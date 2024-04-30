Госдолг Украины вырос на 5% за месяц и превысил $151 млрд
Депутат Рады Гетманцев: госдолг Украины увеличился на 5% и превысил $151 млрд
Киев, 30 апреля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Государственный долг Украины в марте вырос на 5% (7,4 млрд долларов) и на конец месяца достиг 151,1 млрд долларов. Об этом 30 апреля сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
Он пояснил, что на увеличение госдолга повлияли, прежде всего, рекордные объёмы привлечения внешнего финансирования бюджета в форме льготных кредитов ― 4,84 млрд долларов от ЕС, 0,88 млрд долларов от МВФ, 1,47 млрд ― от Канады, 1,41 млрд ― от Японии, 0,52 млрд ― от Великобритании.
«По данным министерства финансов, на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг составлял 5 924,3 млрд гривен или 151,1 млрд долларов в валютном эквиваленте», ― написал парламентарий в Telegram-канале.
Гетманцев уточнил, что всего с начала спецоперации государственный долг страны в гривнах увеличился почти в 2,2 раза (+3,19 трлн), в валютном эквиваленте ― на 62% (+57,7 млрд долларов).
Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года размер госдолга Украины достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). По итогам 2023 года Международный валютный фонд соотношение госдолга к ВВП Украины прогнозировал на уровне 98%.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев в 2024 году рассчитывает получить от Вашингтона от 12 до 14 млрд долларов на финансирование государственного бюджета. По его словам, в 2023 году внешнее финансирование бюджета составило 42 млрд долларов, из этих средств 35 млрд направили на покрытие дефицита платёжного баланса, остальные средства пошли на увеличение резервов и выплату долгов.
В марте международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины с негативным прогнозом в иностранной валюте с «CCC» до «СС». При этом краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне «C». В национальной валюте оба рейтинга сохранили: долгосрочный на отметке «CCC+» (прогноз стабильный), краткосрочный также на уровне «C».