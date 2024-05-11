Москва, 11 мая, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Беспокойство кредиторов Украины вполне объяснимо, поскольку эта страна фактически является банкротом и существует за счёт поддержки западных государств. Об этом 11 мая корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, комментируя точку зрения обозревателя французского портала AgoraVox Патриса Браво, который считает, что требования западных кредиторов выплатить долги Киева в 2025 году связаны с тем, что они уже потеряли всякую веру в будущее украинского государства.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Волнение кредиторов вполне понятно, поскольку экономика Украины разрушена и её восстановление потребует времени. Облигации имеют срок погашения, и по ним придётся платить. Но Украина — страна-банкрот, которая существует только за счёт западной поддержки. Она потеряла политическую, экономическую и финансовую независимость. Поэтому обеспокоенность кредиторов вполне оправданна. Многие из них, вероятно, уже потеряли надежду на возврат своих денег», — отметил Фёдоров.

В свою очередь политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов подчеркнул, что Украина — страна-должник. Она получала огромные финансовые средства в виде субсидии, кредитов, займов как до начала спецоперации, так и после.

«Если счета будут предъявлены к оплате, то Украина не сможет их погасить, поскольку у неё нет таких ресурсов ни сейчас, ни в ближайшее время. У Украины есть опыт по реструктуризации долгов перед международными кредиторами — как организациями, так и частными лицами. Аналогичная ситуация была в стране в 2014–2015 годах, когда должность министра финансов занимала гражданка США Наталья Яресько. Она занималась реструктуризацией долгов, в результате чего Украина выплачивала небольшие суммы, а основные долги были либо перенесены, либо списаны», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal сообщила, что группа иностранных держателей украинских облигаций, включая BlackRock, намерена добиваться от Киева возобновления выплат процентов по долгу уже в 2025 году. Как отметил репортёр Александр Саиди, кредиторы заявляли, что Киев может подождать с выплатой долгов. Теперь их терпение начинает иссякать. Держатели еврооблигаций рассчитывают получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат.

Группа компаний, владеющая еврооблигациями Украины на сумму $20 млрд, сформовала комитет и наняла юристов для обсуждения ситуации с Киевом. По их замыслу, Украина, начавшая получать помощь от США на $60,6 млрд, могла бы заключить сделку с возобновлением выплат в обмен на прощение значительной части непогашенного долга.

Как сообщил репортёр, кредиторы теперь рассчитывают на конструктивное взаимодействие с Киевом по этому вопросу. При этом США и их союзники опасаются, что деньги налогоплательщиков теперь окажутся в руках держателей облигаций раньше них. Эти страны объявили долговые каникулы для Украины по собственным кредитам в размере $4 млрд до 2027 года. В материале также сообщается, что Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся долговые каникулы. Такой вариант подпортит репутацию Киева перед инвесторами, отметил автор.