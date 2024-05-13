В Польше назвали главную задачу ВС России на харьковском направлении
Myśl Polska: российская группировка войск «Север» ликвидирует огневые точки ВСУ
Варшава, 13 мая, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Задача российский военных в Харьковской области состоит в том, чтобы расширить активную линию фронта. Такое мнение высказал обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.
По его словам, действия группировки «Север» вынуждают украинских военных показывать расположение своих огневых точек, которые затем российские подразделения ликвидируют вместе с живой силой.
«Это затрудняет переброску резервов Вооруженных сил Украины и вынуждает их расходовать и людей, и технику, и боеприпасы, хотя они необходимы в других кризисных точках», — указал обозреватель.
Он также отметил, что группировка «Север» хорошо оснащена как артиллерией, так и беспилотниками, но, по словам Подгурского, их численность всё равно не указывает на попытку достижения крупных оперативных целей. Автор публикации выразил мнение, что перед Вооружёнными силами России стоит задача закрепиться на линии, в которую входят села Липцы, Веселое, Терновая, Старица, Гатище и город Волчанск.
«На данный момент российская наступательная операция носит тактический характер и проводится на ограниченном пространстве: пока не ясно, будут ли предприниматься активные действия в направлении Великой Писаревки и Золочева, откуда в последние полтора года координируются удары по российским городам», — добавил журналист.
Как сообщало ИА Регнум, представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 мая заявил, что подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днём ранее ВС России освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.
Российские бойцы 13 мая улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого в Харьковской области. Также российские подразделения отразили пять контратак штурмовиков ВСУ возле Глубокого и Тихого.
Генштаб ВСУ 12 мая признал сложной обстановку в Харьковской области для украинской армии. Командование сообщило, что российские войска добились тактических успехов, обстановка развивается динамично.
Один из бойцов ВСУ рассказал, что скорость, с которой российские войска продвигаются в Харьковской области, шокировала украинских военнослужащих. По словам украинских военных, наступление российской армии на харьковском направлении обернулось адом для ВСУ. Один из военных заявил, что из-за раздробленности украинского общества Киев никогда не сможет одержать верх над Москвой.
Командиры подразделений Вооружённых сил Украины обвиняют друг друга в провалах под Харьковом.