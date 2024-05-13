Варшава, 13 мая, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Задача российский военных в Харьковской области состоит в том, чтобы расширить активную линию фронта. Такое мнение высказал обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, действия группировки «Север» вынуждают украинских военных показывать расположение своих огневых точек, которые затем российские подразделения ликвидируют вместе с живой силой.

«Это затрудняет переброску резервов Вооруженных сил Украины и вынуждает их расходовать и людей, и технику, и боеприпасы, хотя они необходимы в других кризисных точках», — указал обозреватель.

Он также отметил, что группировка «Север» хорошо оснащена как артиллерией, так и беспилотниками, но, по словам Подгурского, их численность всё равно не указывает на попытку достижения крупных оперативных целей. Автор публикации выразил мнение, что перед Вооружёнными силами России стоит задача закрепиться на линии, в которую входят села Липцы, Веселое, Терновая, Старица, Гатище и город Волчанск.

«На данный момент российская наступательная операция носит тактический характер и проводится на ограниченном пространстве: пока не ясно, будут ли предприниматься активные действия в направлении Великой Писаревки и Золочева, откуда в последние полтора года координируются удары по российским городам», — добавил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 мая заявил, что подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днём ранее ВС России освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

Российские бойцы 13 мая улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого в Харьковской области. Также российские подразделения отразили пять контратак штурмовиков ВСУ возле Глубокого и Тихого.

Генштаб ВСУ 12 мая признал сложной обстановку в Харьковской области для украинской армии. Командование сообщило, что российские войска добились тактических успехов, обстановка развивается динамично.

Один из бойцов ВСУ рассказал, что скорость, с которой российские войска продвигаются в Харьковской области, шокировала украинских военнослужащих. По словам украинских военных, наступление российской армии на харьковском направлении обернулось адом для ВСУ. Один из военных заявил, что из-за раздробленности украинского общества Киев никогда не сможет одержать верх над Москвой.

Командиры подразделений Вооружённых сил Украины обвиняют друг друга в провалах под Харьковом.