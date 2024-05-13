Киев, 13 мая, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Командиры подразделений Вооружённых сил Украины обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области. Об этом со ссылкой на самих военных сообщила газета The New York Times.

Juan Moreno/Global Look Press

«Кое-где украинские войска отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях», ― говорится в материале.

Журналисты отметили, что всего за несколько дней российская армия освободила почти десять населённых пунктов. По словам автором публикации, ситуация осложняется тем, что наступление российских войск на харьковском направлении поставило киевский режим в очень опасное положение. Издание напомнило, что украинская армия истощена. Военные ВСУ уже несколько месяцев жалуются на острую нехватку боеприпасов, бойцы измотаны. Также усугубляет ситуацию трудности с помощью от западных спонсоров.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 мая заявил, что подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днём ранее ВС России освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 мая признал наступление ВС России в Харьковской области. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий.

В генштабе ВСУ признали, что для украинских войск на харьковском направлении сложилась сложная обстановка — российские войска добились тактических успехов.

По словам украинских военных, наступление российской армии на харьковском направлении обернулось адом для ВСУ. Один из военных заявил, что из-за раздробленности украинского общества Киев никогда не сможет одержать верх над Москвой.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал чрезвычайно опасным продвижение ВС России в Харьковской области. По его словам, западные страны надеются, что ВСУ смогут удержать свои позиции в 2024 году.

Украинский военный Денис Ярославский заявил, что власти Харьковской области не построили укрепления для украинских военных на первой линии обороны. По его словам, отсутствие систем фортификации стало главной причиной проблем с обороной на границе в Харьковской области. При этом первый замглавы областной военной администрации Роман Семенуха обвинил самого военного в распространении дезинформации.