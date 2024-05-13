Вашингтон, 13 мая, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Скорость, с которой российские войска продвигаются в Харьковской области, шокировала украинских военнослужащих, рассказал журналистам один из бойцов. Об этом 12 мая сообщила газета The New York Times.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Боец, служащий под Харьковом, <…> заявил, что он и его товарищи не спали несколько дней и были в шоке от того, насколько быстро действовали русские», — говорится в публикации.

Издание отметило, что подразделения ВСУ под давлением российских сил отступают, а в украинском командовании обвиняют друг друга в провале обороны. Многие задались вопросом, не станет ли это наступление переломным моментом, заявила газета.

«Украинские военные уже несколько месяцев жалуются на острую нехватку боеприпасов, что усугубляется неразберихой в Конгрессе США, который задержал поставку основного оружия. А украинские солдаты, судя по всему, измотаны», — заявило NYT.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 мая сообщил, что российские войска за сутки освободили в Харьковской области населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день он заявил об освобождении от ВСУ в том же регионе Гатища, Красного, Мороховца и Олейниково.

Генштаб ВСУ 12 мая признал сложной обстановку в Харьковской области для украинской армии. Командование сообщило, что российские войска добились тактических успехов, обстановка развивается динамично.