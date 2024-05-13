Москва, 13 мая, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Российские бойцы группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого в Харьковской области. Об этом 13 мая на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Канашенков.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российские подразделения отразили пять контратак штурмовиков ВСУ возле Глубокого и Тихого в Харьковской области.

«Потери противника за сутки составили до 250 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей», ― доложил представитель ведомства.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы украинская армия лишилась гаубиц «Мста-Б» и Д-30, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» калибра 122 мм, пусковых установок зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четырёх боевых машин РСЗО, в том числе: «Ураган», Vampire чешского производства и RAK-SA-12 хорватского производства.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 11 мая подразделения российской группировки «Центр» успешными действиями улучшили тактическое положение и отразили десять контратак ВСУ. Украинская армия потеряла до 415 военных.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й, 112-й, 115-й бригад теробороны в районах Спорного, Орехово-Василевки, Часова Яра, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР.

Конашенков 12 мая заявил, что подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днём ранее ВС России освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал наступление ВС России в Харьковской области. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий. Бои на значительной части пограничной территории Украины продолжаются, добавил Зеленский.