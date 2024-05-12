Лондон, 12 мая, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Наступление Вооружённых сил на харьковском направлении обернулось адом для ВСУ, пишет британская газета The Times со ссылкой на украинских военных.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Сначала было тихо, а потом начался ад», — поделился командир взвода ВСУ.

По его словам, в следующие 12 часов его взвод пытался отразить атаки Вооружённых сил России, наступающих с разных сторон.

По словам одного из военных ВСУ, из-за раздробленности украинского общества Киев никогда не сможет одержать верх над Москвой.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 мая сообщил, что ВС России освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

12 мая Конашенков заявил, что группировка войск ВС РФ «Север» в минувшие сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ и освободила четыре населённых пункта в Харьковской области.

Российские войска начали наступление на Харьков. В Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться на этом направлении и предпримет дальнейшие шаги, заявил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.