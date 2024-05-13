Москва, 13 мая, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Возобновлять мирные переговоры с Украиной в турецком Стамбуле преждевременно. Такое мнение 13 мая высказал заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Он подчеркнул, что говорить о так называемом мирном плане главы киевского режима Владимира Зеленского как основе переговоров — нонсенс.

«О чём? Прежде чем говорить о каких-то сроках, надо определить, с кем и о чём», — процитировали Чижова «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Чижов заявил, что переговоры по разрешению украинского конфликта, которые состоятся в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня, без участия России станут «фикцией швейцарских посиделок». Политик добавил, что даже если Россию пригласят, представители не поедут. По его мнению, переговоры будут «фикцией».

Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял переговорную группу от РФ в Стамбуле, 28 ноября прошлого года сообщил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание. Стороны пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Мединский также заявил, что киевский режим, если бы подписал мирный договор с Москвой, спас бы сотни тысяч своих бойцов.

В конце ноября 2023 года руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в 2022 году тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон посоветовал Киеву отказаться от переговоров с Москвой. Киев принял предложение.

Бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски считает, что, сорвав мирные переговоры по урегулированию конфликта между Украиной и Россией весной 2022 года, Запад совершил преступление.

В ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле 11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вернуться к проекту стамбульского договора и отметил, что мирные инициативы России найдут отклик у украинских военных. Путин заявил, что со стамбульским документом можно работать.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 27 апреля отметил, что Россия пока не видит никаких предпосылок со стороны Украины для переговоров. Он подчеркнул, что позиция Путина по этому вопросу хороша известна и последовательна.