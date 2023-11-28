Москва, 28 ноября, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Киевский режим, если бы подписал мирный договор с Москвой в 2022 году, спас бы сотни тысяч своих солдат, заявил 28 ноября журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Я глубоко убежден, что подпиши Киев мирный договор тогда на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат», — сказал он.

Мединский добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский вместо мирного договора выбрал продолжение боевых действий, а Киев сам признался, что им управляют извне.

Глава фракции партии «Слуга народа» Верховной рады Украины Давид Арахамия 24 ноября рассказал, что украинская делегация, участвовавшая в мирных переговорах весной 2022 года, была готова на подписание мирного соглашения, предложенного Россией. Он сообщил, что этого не произошло из-за тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, убедившего Киев не соглашаться на мир.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 26 ноября заявила, что отказ украинских властей подписывать мирное соглашение привёл к тому, что Украина стала страной инвалидов и эмигрантов. Она также отметила, что сотни тысяч жертв можно было бы избежать, если с украинской стороны согласились договариться.