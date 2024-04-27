Москва, 27 апреля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Россия пока не видит никаких предпосылок со стороны Украины для переговоров, сообщил 27 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Таким образом он ответил на вопрос, будут ли новые пункты в проекте мирного договора в случае, если Киев согласится на переговоры.

Представитель Кремля подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина по этому вопросу хороша известна и последовательна.

«Пока никаких предпосылок для переговоров нет, ибо также всем понятна и хорошо известна позиция Украины о непринятии каких-либо переговоров», — сказал он.

Поэтому специальная военная операция продолжается, заключил Песков.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 апреля поддержал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко в случае переговоров по Украине взять за основу проект стамбульских договорённостей. Российский лидер отметил, что тогда представители киевского режима согласились на условия России, которые были в том документе.

Глава государства неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. По его словам, российская сторона была склонна именно к этому, но Киев сам отказался от стамбульских соглашений под давлением Запада.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

В марте 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации в ходе переговоров пришли к договорённостям, что Киев соглашается на внеблоковый статус неядерной страны под гарантии безопасности. Вопрос по Крыму предлагали решать дипломатическим путём в течение 15 лет. Но потом киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а Зеленский заявил, что будет добиваться возвращения границ Украины 1991 года. Участвовавший в переговорах глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что в переговоры в Стамбуле вмешался Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании, и настоял, чтобы Киев продолжал боевые действия.