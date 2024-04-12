Москва, 12 апреля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с главой Белоруссии Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости

По словам Лукашенко, мирные инициативы руководства России найдут отклик у украинских военных.

«Достать тот документ, который когда-то вы мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему. Там приемлемые позиции для Украины. Они согласились с этой позицией», — сказал Лукашенко в ходе переговоров в Москве.

В свою очередь Путин согласился с его предложением.

«Да, и с ним работать. Они же согласились. Конечно», — отметил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года в Стамбуле проходили переговоры делегаций России и Украины. В их ходе украинская сторона передала документ, содержавший информацию о готовности Киева согласиться на внеблоковый статус неядерной страны под гарантии безопасности, а вопрос принадлежности Крыма предлагалось решать дипломатическим путём в течение 15 лет. Но Украина отказалась от всех договорённостей, а глава режима Владимир Зеленский заявил, что хочет добиться возвращения к границам 1991 года. После этого он на законодательном уровне запретил вести переговоры с Россией.

17 июня 2023 года Путин на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Договор состоит из восемнадцать статей, отметил Путин. Однако украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева.

В конце ноября 2023 года руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в 2022 году тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон посоветовал Киеву отказаться от переговоров с Москвой. Киев согласился на это предложение.

11 апреля Путин на переговорах с Лукашенко заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. По его словам, российская сторона была склонна именно к этому, но Киев сам отказался от стамбульских соглашений под давлением Запада. Президент подчеркнул, что не Россия начала боевые действия в 2014 году.