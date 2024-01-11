Вашингтон, 11 января, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Сорвав мирные переговоры по урегулированию конфликта между Украиной и Россией весной 2022 года, Запад совершил преступление. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказала бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски.

Иван Шилов ИА Регнум

«На мой взгляд, поощрение конфликта, из-за которого страдают люди, было преступлением, притом что мир уже почти был у них в руках», — сказала она.

Квятковски напомнила, что весной 2022 года уже был готовый мирный договор, с условиями которого обе стороны согласились, но в ситуацию вмешались США и Великобритания.

«Теперь, когда наступит мир, Украина многое потеряет, потому что Россия уже не та, какой она была», ― подчеркнула подполковник.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. По его словам, в эту ситуацию вмешался Борис Джонсон, настоявший на продолжении боевых действий и убедивший Киев не подписывать никаких соглашений с Россией.

В свою очередь бывший премьер-министр Британии, находившийся на этом посту с 2019 по 2022 год, выступил с утверждением, что он непричастен к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Он назвал информацию о своей причастности к срыву переговоров «полным бредом» и «российской пропагандой».

При этом экс-премьер признал, что после встречи делегации России и Украины в Стамбуле в 2022 году он провёл переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским и в ходе них выразил озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной 2022 года Владимир Мединский 28 ноября заявил, что киевский режим, если бы подписал мирный договор с Москвой в 2022 году, спас бы сотни тысяч своих бойцов. Однако, по его словам, Зеленский выбрал продолжение боевых действий, а Киев сам признался, что им управляют извне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 декабря в очередной раз заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам по мирному урегулированию ситуации на Украине, эти переговоры были прерваны в 2022 году по инициативе Киева.