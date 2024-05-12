Белгород, 12 мая, 2024, 23:03 — ИА Регнум. В МЧС РФ сообщили, что в результате разбора завалов обрушившегося после ударов ВСУ подъезда в многоэтажном доме на Харьковской горе В Белгороде, найден ещё один погибший.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации ведомства, на вечер 12 мая в списке погибших числятся уже 12 жильцов дома.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород 12 мая. Жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire, сказано в заявлении Минобороны. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом.

На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

Предположительно, под завалами могли находиться 20 жильцов.

Президенту Владимиру Путину доложили о теракте, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ заявило, что атака на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО и потребовало от руководства организации жёстко осудить нападение.