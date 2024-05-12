Белгород, 12 мая, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Из-под завалов жилого дома в Белгороде спасатели извлекли ещё троих погибших, в том числе двоих детей. Об этом сообщили в МЧС.

Кадр из Телеграм — канала Вячеслава Гладкова

По данным ведомства на поздний вечер 12 мая из-под обрушившегося подъезда извлечены тела 11 жильцов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая укронацисты несколько раз атаковали территорию Белгорода и Белгородской области. В регионе девять раз объявлялась ракетная опасность.

Губернатор Вячеслав Гладков утром 12 мая информировал, что на Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

Из под завалов весь день доставали погибших и раненных. Всего в числе пострадавших 20 человек. Жильцов эвакуировали.

Над городом были сбиты 14 реактивных снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire.

Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ заявило, что атака на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО и потребовало от руководства организации жёстко осудить нападение.