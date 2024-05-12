Санкт-Петербург, 12 мая, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В отношении Ратматшоха Курбонова, водителя упавшего в реку Мойку в центре Петербурга автобуса, возбуждено уголовное дело, сообщил 12 мая Следственный комитет.

Петр Ковалев/ТАСС Рахматшох Курбонов

Курбонова подозревают в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.

По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в рамках расследования уголовного дела по факту гибели пассажиров автобуса следователи также изучили факты возможных нарушений в сфере миграционного законодательства, отметила пресс-служба СК.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса в феврале–марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учёт не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проверка продолжается, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной Мойки, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с Поцелуева моста в воду.

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Водитель автобуса был задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд заключил Курбонова под стражу на два месяца, до 9 июля. Также был задержан начальник автоколонны компании — владельца автобуса ООО «Такси» — по данным следствия, водителю на протяжении нескольких дней не обеспечивалось необходимое время для отдыха.

Водитель перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявил городской комитет по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу.

Представители перевозчика при этом заявили, что накануне водитель находился на линии только восемь часов, и регламент работы был соблюдён. Сам водитель позднее предположил, что причиной ДТП стал отказ тормозов.

Бастрыкин поручил комплексно изучить причины ДТП. В компании — владельце автобуса прошли обыски, была изъята документация. Также глава СК поручил рассмотреть вопрос о вручении госнаград гражданам, помогавшим в спасении людей в первые минуты после ДТП.