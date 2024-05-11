Санкт-Петербург, 11 мая, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Авария с автобусом, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, могла произойти из-за неисправности тормозов. Такую версию высказал сам водитель автобуса, сообщил источник «Известий».

Валентин Егоршин/ТАСС

Отмечается, что на данный момент водитель задержан и даёт показания следователям. Собеседник издания добавил, что днём ранее в офисе фирмы-перевозчика прошли обыски, в рамках которых были изъяты лицензии, путевые листы, документы о прохождении техобслуживания и медицинские справки.

Уточняется, что на данный момент автобус находится на базе в Кингисеппе, где изучается техническое состояние для выяснения причины аварии.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая рейсовый автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста, пробив ограждение, и быстро ушёл под воду. По последним данным, погибли семь человек.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На кадрах с камер наблюдения видно, что сначала автобус едва не врезался в здание на набережной, потом протаранил автомобиль и вылетел с моста.

Возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Водителя транспортного средства задержали и допросили в качестве подозреваемого. По словам жены, в тот день руководство заставило 44-летнего Рахматшоха Курбонова выйти на работу после 20-часовой смены. Перед выходом в рейс водитель прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявили в городском комитете по транспорту. Представители перевозчика утверждают, что накануне водитель находился на линии только восемь часов, и регламент работы был соблюдён.