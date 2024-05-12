Белгород, 12 мая, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Спасатели на месте обрушения многоквартирного дома в Белгороде дважды прерывали работы из-за опасности ракетного обстрела, сообщила 12 мая пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

МЧС РФ

«Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отходить в убежище по сигналу «ракетная опасность», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса. Обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

Согласно данным белгородских властей, всего, по предварительной информации, в результате обрушения жилой многоэтажки пострадали 19 человек, из них двое детей. Погибших на данный момент не обнаружено.

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Позднее источник ИА Регнум со ссылкой на оперативные службы информировал, что число пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде увеличилось до 20.

Минобороны РФ сообщило, что жилые кварталы Белгорода обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом.

СК России возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. В СК уточнили, что в результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.