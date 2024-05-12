Белгород, 12 мая, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил 12 мая глава региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости / Таисия Лисковец

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая на улице Щорса в Белгороде обрушились квартиры одной из панельных многоэтажек вплоть до десятого этажа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда. По предварительным данным, пострадали 19 человек. Возбуждено уголовное дело.

Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило также ведомство.