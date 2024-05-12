Белгород, 12 мая, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Число пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде увеличилось до 20, сообщили ИА Регнум в оперативных службах.

Елизавета Демидова/ТАСС

По данным на 14:00 мск зафиксировано 20 пострадавших. Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал о 17 пострадавших, которые направлены в медицинские организации.

В МЧС РФ ранее заявили, что из-под завалов многоэтажки в Белгороде спасли 16 человек. В поисково-спасательных работах спасатели проводят «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших под завалами, отметили в МЧС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888358" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил глава региона. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило также ведомство.