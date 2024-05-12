Белгород, 12 мая, 2024, 12:38 — ИА Регнум. По факту обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила 12 мая пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в своём Telegram-канале.

Елизавета Денисова/ТАСС

«Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)», — сказано в сообщении.

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