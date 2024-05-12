Белгород, 12 мая, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Всего в Белгороде, по предварительной информации, в результате обрушения жилой многоэтажки пострадали 19 человек, из них двое детей, сообщил 12 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Елизавета Демидова/ТАСС

По его словам, погибшие пока не обнаружены.

«По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода», — написал он.

По словам белгородского губернатора, шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение.

Ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На месте ЧП работают бригады МСЧ в полном объеме. И. о. главы МЧС Александр Куренков находится на постоянной связи.

«В готовность приведены дополнительные силы, которые готовы приехать в Белгород по необходимости», — добавил Гладков.

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Как передавало ИА Регнум, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса. Обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

Минобороны РФ сообщило, что жилые кварталы Белгорода обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом.

СК России возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. В СК уточнили, что в результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.