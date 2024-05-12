Санкт-Петербург, 12 мая, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Водителю автобуса, который упал в реку в Петербурге, изберут меру пресечения, сообщила 12 мая пресс-служба судов города в своём Telegram-канале.

Алексей Даничев/РИА Новости

Уточняется, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил в рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рахматшоха Курбонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Также пресс-служба добавила, что обвинение Курбонову было предъявлено 11 мая.

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Как передавало ИА Регнум, 10 мая рейсовый автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста, пробив ограждение, и быстро ушёл под воду. По последним данным, погибли семь человек.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На кадрах с камер наблюдения видно, что сначала автобус едва не врезался в здание на набережной, потом протаранил автомобиль и вылетел с моста.

Водителя транспортного средства задержали и допросили в качестве подозреваемого. Перед выходом на рейс он прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявили в городском комитете по транспорту.

Супруга водителя, в свою очередь, рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу. Представители перевозчика при этом заявили, что накануне водитель находился на линии только восемь часов и регламент работы был соблюдён.

Сам водитель позднее предположил, что причиной ДТП стал отказ тормозов.