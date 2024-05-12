В Госдуме заявили, что Парижу грозит большой удар по политической репутации
Депутат Шеремет: отправка войск на Украину нанесёт удар по репутации Франции
Москва, 12 мая, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Огромный ущерб грозит политической репутации Франции в случае, если президент страны Эммануэль Макрон решит отправить войска на Украину. Об этом заявил депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет.
Ранее Макрон призвал Европу быть готовой сдержать Россию, если Москва «зайдёт слишком далеко» в украинском конфликте. По его словам, он очень надеется, что французским военным не придётся вступать в боевые действия.
«Принятие милитаристского решения об отправке войск на Украину станет огромным ударом по политической репутации Франции», — приводит слова Шеремета «Газета.Ru».
Он предположил, что французский народ возненавидит Макрона и сместит с президентского поста, но «осадочек останется». Шеремет добавил, что лидер Франции и лидер киевского режима Владимир Зеленский похожи на выходцев «из одного нацистского квартала».
Как сообщало ИА Регнум, сенатор Алексей Пушков после очередного высказывания Макрона в адрес России посоветовал ему прикусить язык. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерёг лидера Франции от повторения главной ошибки Наполеона и заявил, что его ждёт та же бесславная и позорная участь, так как народ не простит ему гибели французских солдат.
6 мая французского посла Пьера Леви вызвали в российский МИД в связи с воинственностью заявлений Парижа и поступающей информацией о растущей вовлечённости Франции в украинский конфликт. В дипведомстве подчеркнули, что линия Парижа на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине является провокационной и деструктивной.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными недавние заявления западных лидеров, в том числе слова Макрона о намерении отправить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.