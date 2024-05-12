Москва, 12 мая, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Огромный ущерб грозит политической репутации Франции в случае, если президент страны Эммануэль Макрон решит отправить войска на Украину. Об этом заявил депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет.

Alexis Sciard/Global Look Press

Ранее Макрон призвал Европу быть готовой сдержать Россию, если Москва «зайдёт слишком далеко» в украинском конфликте. По его словам, он очень надеется, что французским военным не придётся вступать в боевые действия.

«Принятие милитаристского решения об отправке войск на Украину станет огромным ударом по политической репутации Франции», — приводит слова Шеремета «Газета.Ru».

Он предположил, что французский народ возненавидит Макрона и сместит с президентского поста, но «осадочек останется». Шеремет добавил, что лидер Франции и лидер киевского режима Владимир Зеленский похожи на выходцев «из одного нацистского квартала».

Как сообщало ИА Регнум, сенатор Алексей Пушков после очередного высказывания Макрона в адрес России посоветовал ему прикусить язык. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерёг лидера Франции от повторения главной ошибки Наполеона и заявил, что его ждёт та же бесславная и позорная участь, так как народ не простит ему гибели французских солдат.

6 мая французского посла Пьера Леви вызвали в российский МИД в связи с воинственностью заявлений Парижа и поступающей информацией о растущей вовлечённости Франции в украинский конфликт. В дипведомстве подчеркнули, что линия Парижа на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине является провокационной и деструктивной.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными недавние заявления западных лидеров, в том числе слова Макрона о намерении отправить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.