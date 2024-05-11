Париж, 11 мая, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Европа должна быть готова сдержать Россию, если она зайдёт слишком далеко в конфликте на Украине, заявил 11 мая президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей в соцсети X.

Эммануэль Макрон / Lorenz Huter / Globallookpress.com Президент Франции Эммануэль Макрон

«Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их», — сказал он.

Также он выразил надежду на то, что Парижу не придётся вступать в боевые действия. По его словам, Франция является не державой войны, а державой мира.

Однако, добавил французский лидер, если Европа хочет мира, необходимо его защищать.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая в Министерство иностранных дел России был вызван посол Франции в РФ Пьер Леви. Это связано со всё более воинственными заявлениями Парижа и поступающей информацией о растущей вовлечённости Франции в украинский конфликт, заявили в МИД.

В российском дипведомстве подчеркнули, что линия Парижа на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине является провокационной и деструктивной.

В этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе слова Макрона о возможности отправки войск на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, а заявления его политиков требуют стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.