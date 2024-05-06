Москва, 6 мая, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Посол Франции Пьер Леви прибыл в российский МИД в Москве, сообщает 6 мая корреспондент ИА Регнум.

ТАСС/Антон Новодережкин

Причины визита дипломата пока неизвестны. Ранее, 5 мая, экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен подтвердил, что Франция официально направила в зону конфликта на Украине первых военных из Иностранного легиона, их около ста человек.

Позднее военный эксперт Борис Рожин информировал, что наёмники, предположительно, из французского Иностранного легиона уничтожены российскими военными под Часовым Яром в ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 6 мая, что информация об отправке французских солдат на Украину требует проверки на предмет соответствия действительности, этим занимается Минобороны России.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 мая в МИД России был вызван посол Великобритании Найджел Кейси. Причину вызова в министерстве не назвали. Прибывший в здание дипломат воздержался от комментариев для журналистов.

2 мая агентство Reuters опубликовало заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Вскоре после публикации статью отозвали, объяснив необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте, после чего вновь опубликовали.

Заявление Кэмерона стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками жителей Украины, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе указанные высказывания Кэмерона, а также слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.