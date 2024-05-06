Москва, 6 мая, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Информация об отправке французских солдат на Украину требует проверки на предмет соответствия действительности, этим занимается Минобороны России, заявил на брифинге 6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Alexis Sciard/Global Look Press

«Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наши военные проверяют эту информацию», — сказал он.

Также представитель Кремля назвал опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину.

«Мы с вами совсем недавно были свидетелями беспрецедентного нового витка напряжённости, который был инициирован президентом Франции, министром иностранных дел Великобритании. Это всё очень такая опасная риторика», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе. Это подтвердил президент Польши Анджей Дуда. По окончании конференции по поддержке Киева, которая прошла в Париже, он заявил, что страны — члены НАТО не пришли к единому мнению по поводу отправки военных на Украину.

Экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен 5 мая подтвердил, что Франция официально направила в зону конфликта на Украине первых военных из Иностранного легиона, группа насчитывает около ста человек. Это специалисты по артиллерии и наблюдению. Всего Франция намерена отправить на Украину около 1500 военных Иностранного легиона. Военных разместят непосредственно в зоне боевых действий.

Позднее военный эксперт Борис Рожин информировал, что наёмники, предположительно, из французского Иностранного легиона уничтожены российскими военными под Часовым Яром в ДНР.

Президент Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что было бы неплохо, чтобы Франция отправила пару полков на Украину. Зампред Совбеза пояснил, что французских военных будет тяжело спрятать, а их ликвидация будет несложной сверхважной задачей. По его словам, для Франции этот шаг будет равносилен гильотине, а для других государств — хорошим уроком.