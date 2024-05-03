Симферополь, 3 мая, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Президента Франции Эммануэля Макрона ждёт незавидная участь в случае, если он решится отправить войска на Украину. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

По его словам, Макрону, видимо, не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам России, однако народ Франции этого ему не простит.

«Если он решится на этот шаг, то его ждёт та же бесславная и позорная участь. Французский народ не простит ему новых кладбищ французских солдат», — процитировала Фикса «Российская газета».

Первый вице-спикер также напомнил, что Париж уже отправлял военных в другие страны, например, в Африку. А на мемориальном комплексе в Севастополе захоронено около 28 тысяч французских солдат, которые пришли с оружием на территорию России и пали в годы Крымской войны.

Фикс считает, что Макрон так не любит французов, что стремится любой ценой втянуть их в прямой военный конфликт, живя по принципу «а дальше хоть потоп».

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Макрон заявил, что главы стран Европейского союза обсуждали возможность отправки своих войск в зону конфликта на Украине. При этом он признал, что стороны не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

Макрон в опубликованном 2 мая британским изданием The Economist интервью заявил, что не исключает возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине. По его словам, это может случиться по просьбе Киева и при прорыве линии фронта российской армией.

После заявлений президента Франции лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал, чтобы Макрон отказался от этой идеи. Он уверен, что такие безответственные заявления могут привести к худшему. Филиппо также заявил о необходимости прекращения оказания Парижем какой-либо военной помощи Киеву и начала мирных переговоров.

Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет уверен, что идея французского лидера об отправке войск на Украину обречена на провал. По его словам, Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он ни изъяснялся. Депутат отметил, что Макрон рискует войти в историю не как новый Наполеон, а как политический шарлатан, отправивший сыновей французского народа на верную смерть.

Британский эксперт Александр Меркурис, комментируя слова Макрона, назвал французского лидера надёжным предвестником паники.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших призывах направить войска НАТО на территорию Украины, отмечал, что русофобия лишает ума некоторых западных политиков, и подчеркивал, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными.