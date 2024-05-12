Москва, 12 мая, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков резко осадил президента Франции Эммануэля Макрона после его высказывания о том, что Европа «должна быть готова сдержать Россию, если Москва зайдёт слишком далеко в украинском конфликте».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Пушков дал совет Макрону, который никак не успокоится, — прикусить язык.

«Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — написал Пушков в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Европа должна быть готова сдержать Россию, если она зайдёт слишком далеко в конфликте на Украине, заявил 11 мая Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей в соцсети X.

Он выразил надежду на то, что Парижу не придётся вступать в боевые действия. По его словам, Франция является не державой войны, а державой мира. Если Европа хочет мира, необходимо его защищать, добавил политик.

Германия должна тайно поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявил немецкий эксперт и советник по политическим вопросам Нико Ланге в соцсети X.