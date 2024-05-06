Москва, 6 мая, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Линия Парижа на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине является провокационной и деструктивной, заявил МИД РФ.

6 мая в Министерство был вызван посол Франции в РФ Пьер Леви. Это связано со всё более воинственными заявлениями Парижа и поступающей информацией о растущей вовлечённости Франции в украинский конфликт, сказано в заявлении МИД.

«С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта. Подчёркнуто, что попытки французских властей создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину некую «стратегическую неопределённость» для России обречены на провал», — отмечается в заявлении.

Все цели и задачи специальной военной операции России на Украине будут выполнены, добавил МИД.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 мая в МИД России был также вызван посол Британии Найджел Кейси. Ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями главы британского МИД Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» наносить британским оружием удары по территории РФ. Ответом Москвы на удары ВСУ британским оружием по территории России могут стать удары по любым военным объектам Лондона, как на территории Украины, так и за её пределами, заявил МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе указанные высказывания Кэмерона, а также слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на территорию Украины. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, а заявления его политиков требуют стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

Макрон, объясняя свои заявления о возможности ввода западных войск на Украину, заявил о желании создать для России «стратегическую неопределённость». Страны НАТО осознанно ведут дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения с Россией, заявил МИД.

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.

Россия в ходе анонсированных учений продемонстрирует странам НАТО свою силу, заявил в беседе с ИА Регнум капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Запад поймёт, что игры закончились, добавил эксперт.